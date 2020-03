Concurso “As raízes cristãs da Europa” leva alunos a Bruxelas

O jornal Notícias de Vila Real e a rádio Universidade FM, em parceria com o deputado europeu José Manuel Fernandes, estão a patrocinar o concurso “As raízes cristãs da Europa”. Este destina-se a estudantes dos 2.o e 3.o ciclos do ensino básico e do ensino secundário, com o objetivo de fomentar o interesse, o conhecimento e o debate sobre o funcionamento da União Europeia e das suas instituições, assim como da sua inter-relação com Portugal e os portugueses, de modo especial na região de Trás-os-Montes.

Os trabalhos a apresentar devem versar sobre o tema do concurso – “As raízes cristãs da Europa” –, em composição de índole argumentativa, escrita em língua portuguesa; a abordagem e desenvolvimento do tema proposto devem ainda incidir obrigatoriamente sobre a União Europeia e a região de influência (parcial ou integralmente) no distrito de Vila Real. Os mesmos terão de ser remetidos à organização do concurso, até ao dia 24 de abril de 2020, por e-mail (geral@noticiasdevilareal.com; geral@universidade.fm ou escolanaeuropa@gmail.com) e/ou via CTT (para a morada Concurso “As raízes cristãs da Europa” – Universidade FM – Apartado 239, 5001-911 Vila Real).

Os prémios, que serão atribuídos consoante os escalões estabelecidos no regulamento, são, para o Escalão B, um cheque-brinde de 250 euros, para aquisição de material ou realização de atividade(s) que o Diretor de Agrupamento/ Escola entenda como pertinente para a comunidade escolar. Quanto ao prémio do Escalão A será uma visita ao Parlamento Europeu, contemplando o aluno e/ou grupo de alunos concorrente(s) e dois docentes/representantes da Escola/Agrupamento frequentada/o pelo vencedor. Este prémio inclui viagens de ida e volta (de avião) e alojamento em Bruxelas, assim como os custos relacionados com o “programa” dessa visita.

A decisão do júri decorrerá a 30 de abril de 2020.

Para mais informações, consulte o regulamento aqui.