Concurso “AJEPC Empreende” premeia Startups UTAD

O concurso “AJPEC EMPREENDE”, promovido pela Associação de Jovens Empresários Portugal–China, decorreu no dia 19 de abril na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) que ganhou os três principais prémios, nesta primeira edição.

Este concurso, que visa “dinamizar o espírito empreendedor, proporcionando a novos e potencias empreendedores a oportunidade de apresentar uma ideia de negócio”, teve como primeiro classificado, o projeto PETAPPOINT, promovido por Catarina Coelho e João Bordelo (licenciados em Medicina Veterinária pela UTAD), que receberam um prémio monetário de 5.000 mil euros, uma viajem à China e duas bolsas no valor de 950€. A PETAPPOINT “é uma plataforma tecnologicamente inovadora baseada numa aplicação mobile que permitirá aos tutores de animais de estimação colocarem as suas dúvidas e conversarem com Médicos Veterinários através de um sistema de chat”.

Classificado em segundo lugar, o Projeto HEALTHY SALT, promovido por Marisa Ribeirinho e Diana Pinto (ambas antigas estudantes da UTAD), com um prémio monetário de 2.000€ e duas bolsas no valor de 950€. A HEALTHY SALT é um projeto que visa a produção de Salicórnia, planta que é vulgarmente conhecida por “sal verde” ou “espargo do mar” devido ao seu sabor salgado e à sua semelhança com os espargos verdes. A salicórnia é extremamente rica em vitaminas A, C e D, proteínas, ácidos gordos, cálcio, magnésio e iodo. Pode ser usada como substituto natural do sal.

O terceiro lugar, com 1.000€ e também uma bolsa de 959€, foi atribuído ao projeto MILUSTRA D’OURO de Marta Varela (Mestre em Ciências da Comunicação pela UTAD). Trata-se de uma “marca de merchandising cultural e turístico, com o objetivo de fomentar o turismo e divulgar a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, recorrendo à venda de produtos ilustrados com conteúdos alusivos à região”.

Ainda no âmbito deste concurso, foram atribuídas duas menções honrosas, no valor de 500€, cada, a projetos não incubados na UTAD, nomeadamente: TANGÊNCIAS de Joana Pastor (projeto que alia a Arquitetura e a Psicologia para criar ambientes e designs adequados as necessidades especificadas das pessoas); e ZENVOW de Aldric Negrier que assenta na produção de Hardware para “monitorizar e validar exercícios guiados de respiração, yoga e meditação através de um sistema patenteado de sensores e uma plataforma de meditação. Após a validação das respetivas sessões o sistema automaticamente remunera os utilizadores com moedas virtuais chamadas ZenVow coins”.

O concurso “AJEPC Empreende” estrutura-se em quatro sessões, onde os concorrentes fazem uma apresentação da sua ideia de negócio perante um júri composto por Business Angels, um consultor especialista na área do empreendedorismo, um representante do Instituto Politécnico de Bragança, um representante da UTAD e um representante da AJEPEC. Em cada sessão são atribuídos prémios monetários no valor global de 9.000€ e uma viajem à China ou a Macau para participação em feiras de negócios.

Aos três primeiros classificados é também atribuída uma bolsa mensal até seis meses, podendo ser estendida por período igual.

A segunda edição está prevista para Bragança, e todos os interessados poderão informar-se em http://www.ajepcempreende.pt, ou contactar diretamente a Incubadora de Empresas da UTAD (nest@utad.pt ).