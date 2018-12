Foram concluídos os trabalhos do Interface da Escola EB – 2/3 Miguel Torga em Sabrosa, com a presença dos representantes dos organismos envolvidos na obra.

Considerada pelo presidente do município de Sabrosa, Domingos Carvas, como “uma obra de máxima importância ao nível da promoção da mobilidade urbana sustentável, de modo a que seja cada vez mais fácil para a população a deslocação entre os vários edifícios que prestam serviços à comunidade do concelho, a mesma faz parte de uma estratégia de médio/longo prazo para o desenvolvimento do concelho de Sabrosa e responde de forma mais eficiente às necessidades do município e do território em causa.

Ainda, e muito importante, é o acrescento de qualidade que a obra traz para todos os alunos que usufruem dela, ao nível da segurança, sinalética e conforto”.

Com a conclusão desta obra, o município de Sabrosa resolve alguns problemas identificados no aglomerado urbano, derivados da ocupação excessiva dos aglomerados populacionais e do excesso de transporte privado, nomeadamente ligadas à poluição, ao ruído e também à desvalorização do espaço público. Neste sentido, promove-se também o desenvolvimento dos transportes públicos e a criação e manutenção das ruas e espaços que se relacionam com os peões.

Esta obra foi realizada no âmbito do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentada, beneficiando de financiamento comunitário do Programa Operacional Regional do Norte.

