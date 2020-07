Concluído estudo prévio da nova ponte pedonal e ciclável sobre o Corgo

Foi apresentado, na última reunião de Câmara de Vila Real, o estudo prévio relativo à Ponte Pedonal e Ciclável de ligação da Vila Velha à Meia Laranja, sobre o Rio Corgo.

Seguir-se-ão as fases subsequentes, que incluirão as consultas às entidades externas que, obrigatoriamente, terão de se pronunciar sobre o estudo, até à fase da aprovação do projeto de execução e consequente abertura do concurso público para a execução da respetiva empreitada.

Recorde-se que, em novembro de 2019, o Município de Vila Real avançou com a abertura do concurso de Elaboração do Projeto de Execução da Ponte Pedonal/Ciclável de ligação da Vila Velha à Meia Laranja, adjudicado à empresa Adão da Fonseca – Engenheiros Consultores, Lda.

O Município de Vila Real pretende criar uma infraestrutura que tem a coesão urbana e a política ambiental como objetivos sendo, simultaneamente, um novo lugar de fruição da paisagem das ravinas no fundo das quais corre o rio Corgo. Trata-se de uma obra de arte destinada exclusivamente aos modos suaves (deslocações a pé e de bicicleta), ficando ainda preparada para poder vir a acolher um pequeno veículo autónomo, de propulsão elétrica, do tipo vai-vem, tudo isto em canais próprios de circulação.

Os trilhos de acesso à Central de Biel, que também será recuperada, serão igualmente recuperados no âmbito de um projeto complementar a este, que já está em execução, e que visa o alargamento do parque Corgo para a zona das escarpas, ampliando os percursos naturais e colocando pontes e passadiços.