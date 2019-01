A cidade de Lamego regressou às grandes noites culturais, com a apresentação do concerto “Natal Português”, no majestoso Teatro Ribeiro Conceição, uma sala lotada de público que assistiu à atuação conjunta de mais de 100 cantores e instrumentistas que interpretaram um repertório unicamente cantado em português, alusivo à quadra natalícia, incluindo temas que integram o nosso imaginário coletivo.

Um espetáculo vibrante, eclético e inesquecível que conquistou muitos aplausos e os elogios unânimes da assistência e que marca o início das comemorações dos 500 anos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, uma instituição nacional de referência na oferta de respostas e soluções integradas e inovadoras na área da solidariedade social.

“Os lamecenses devem sentir-se orgulhosos por terem no seu concelho uma das mais antigas misericórdias do país, sobretudo pelos fins que sempre perseguiu e ainda persegue. Durante séculos, mais propriamente desde a sua fundação em abril de 1519 até 1974, ano da criação do Serviço Nacional de Saúde, foi esta Santa Casa que prestou à população do concelho e do Douro Sul, os cuidados de saúde hospitalares que deles careciam, bem como foi a única instituição que durante largas décadas deu acolhimento aos idosos, às crianças e aos jovens desfavorecidos da nossa sociedade”, sublinhou o Provedor António Marques Luís. Durante a intervenção que proferiu na abertura, recordou ainda publicamente as “largas dezenas de provedores e irmãos que ao longo destes cinco séculos dirigiram esta instituição, bem como os inúmeros benfeitores que generosamente doaram os seus bens, reconhecendo que prestava um serviço único e indispensável na ação social e na prestação de cuidados de saúde às populações”.

Sob a direção do maestro Filipe Veríssimo, organista titular e mestre capela da Igreja de Nossa Senhora da Lapa, no Porto, o Coro da Misericórdia de Lamego, a soprano Andreia Ramos, o Coro dos Pequenos Cantores do Curso de Música Silva Monteiro e o Coro da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, acompanhados pela Orquestra Sine Nomine, interpretaram diversos temas da autoria de Eugénio Amorim, Carlos Azevedo, Fernando Lapa e Fernando Valente.

Com o objetivo de celebrar condignamente o quinto centenário da sua existência, a Misericórdia de Lamego já está a preparar a realização de uma programação de cariz cultural e social a desenvolver ao longo de 2019, aberta a toda a comunidade e em estreita colaboração com outras instituições de referência locais.

