“Concerto de Páscoa” encanta público na Igreja das Chagas

No âmbito das realizações da Quaresma e das Solenidades da Semana Santa, a Igreja das Chagas abriu as suas portas para acolher o “Concerto de Páscoa com o Coro Musicam Sacram” que foi totalmente preenchido com o “Requiem de John Rutter”, escrito para coro, solista e um pequeno grupo de câmara instrumental. A Santa Casa da Misericórdia de Lamego ofereceu este espetáculo musical com o objetivo de contribuir, mais uma vez, para o engrandecimento da vida cultural do concelho, numa altura em que a cidade de Lamego recebe por tradição milhares de fiéis. Esta instituição multissecular integra o grupo restrito de organizações que promovem as solenidades da Semana Santa.

Ao longo de uma hora, o público ficou deleitado com a execução desta magistral obra de John Rutter, composta por sete andamentos e escrita numa linguagem moderna que mistura textos do tradicional Requiem, em latim, com textos bíblicos em inglês, incluindo os salmos. Uma grande salva de palmas pontuou o final de cada andamento.

Instituição de referência na área da solidariedade social, a Misericórdia de Lamego comemora este ano o seu 499º aniversário. Através da oferta de diversas respostas sociais, desenvolve um importante trabalho nas áreas da ação social, da saúde, da educação, da cultura e da promoção da qualidade de vida. No próximo dia 21 de abril, o Teatro Ribeiro Conceição vai receber a cerimónia comemorativa de mais um aniversário.