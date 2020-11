Concerto de Natal e do 50º aniversário da Fundação da Casa de Mateus

A Fundação da Casa de Mateus e o Americantiga Ensemble têm o prazer de oferecer aos seus públicos uma viagem entre Portugal e o Brasil, embalados pela polifonia barroca de compositores como Filipe de Magalhães, Giovanni Bassani, João Rodrigues Esteves, Francisco António de Almeida, Francesco Durante, José Alves Mosca, ou André da Silva Gomes, mestre de Capela em São Paulo durante o governo de D. Luís António, o 4º Morgado de Mateus.

Celebrando, com os olhos no futuro, o 50º aniversário da instituição da Fundação da Casa de Mateus, o concerto marca também o 25º aniversário do Americantiga Ensemble, agrupamento que acompanha a programação da Fundação nos últimos anos, e conta com a participação da Cappela dei Signori, criada em 2018, na sequência de uma residência em Mateus, ambos sob a direção de Ricardo Bernardes.

O concerto realiza-se na Igreja das Chagas, em Lisboa, sem público presencial, e será difundido na página Facebook e no canal Youtube da Fundação da Casa de Mateus no próximo dia 5 de Dezembro, sábado, pelas 20h00.

Mais informações: cultura@casademateus.pt