O Coral da Cidade e o Coro Misto de Mouçós exibiram-se em concerto de Natal, na Sé, na noite de dia 20 O Coro Misto de Mouçós , dirigido por Rui Fraguito, cantou Canção de Embalar, Natal: um hino de alegria, Presépio de lata. O Coral da Cidade, sob a direcção de Adérito Silveira, apresentou o seguinte reportório: o primeiro Natal; Vinde crianças; Nascimento do Menino; Menino d’Oiro; És nascido; Ding dong; Adeste fideles. Este concerto, que teve uma assistência que esgotou a Sé, terminou com a actuação conjunta dos dois coros a cantar “Glória in Excelsis Deo”. A vereadora da Cultura, Eugénia Almeida, em nome do Presidente da Câmara, também presente, agradeceu a presença dos dois coros e louvou a partilha do espírito de Natal.

Deixe o seu Comentário

Comentário