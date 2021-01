Concerto de Ano Novo de Lamego encantou o público à distância

O Município de Lamego festejou a chegada do novo ano, oferecendo aos lamecenses este domingo à tarde o tradicional Concerto de Ano Novo. Este espetáculo musical apresentou a partir do palco do Teatro Ribeiro Conceição, uma maravilhosa atuação da Banda Filarmónica de Magueija, sob a batuta do maestro Gualberto Rocha.

Este ano, o evento teve contornos inéditos devido ao contexto da atual pandemia. Pela primeira vez, o TRC não acolheu público durante a atuação, pelo que foi transmitido on-line através das redes sociais da autarquia.

Numa saudação de bom ano com o espírito de esperança e paz, a Banda de Magueija apresentou um concerto tipicamente filarmónico, cujo reportório específico tornou-se nas últimas décadas mais rico e desafiante. O público teve assim a oportunidade de assistir, no conforto da sua casa, a um naipe de virtuosas interpretações de Johann Strauss, Michael Geisler, Luís Cardoso, Eugene Damaré, Simon Riveira, Anton Rodriguez e Xavier Ribeiro. As obras percorreram várias áreas musicais, desde aberturas, pasodobles, peças a solo, polkas e marchas.