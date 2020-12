Concelho de Vila Real com 327 casos ativos de Covid-19

O concelho de Vila Real apresentava, no dia 30 de novembro, com 654 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes a 14 dias, ou seja, há atualmente 327 casos ativos, segundo o relatório epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Vila Real está no penúltimo nível de gravidade de infeção, entre os 480 e 960 casos. A classificação é realizada de acordo com as categorias utilizadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Este relatório, que enumera os casos ativos em todos concelhos do território nacional, é divulgado todas as segundas-feiras pela DGS.

De acordo com o relatório, entre a terceira e quarta semana de novembro, oito concelhos da região Norte registaram um crescimento superior a 50% de novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Seis dos oito concelhos que registaram esta tendência localizam-se no distrito de Vila Real – o único distrito abrangido pela ARS-N que contabiliza um crescimento de 22% do número de novos casos – nomeadamente: Boticas, Chaves, Mondim de Basto, Peso da Régua, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar.

Refira-se que a Incidência Cumulativa a 14 dias de infeção por Covid-19 corresponde ao quociente entre o número de novos casos confirmados nos 14 dias anteriores ao momento de análise e a população residente estimada, por concelho, a 31 de dezembro de 2019, pelo Instituto Nacional de Estatística, IP. Habitualmente é expressa em número de casos por 100 000 habitantes.