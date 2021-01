Concelho de Santa Marta de Penaguião com Wi-Fi gratuita

No âmbito do projeto “Wifi4EU”, o Município de Santa Marta de Penaguião está a expandir a sua rede de Wi-Fi gratuita em espaços municipais.

Na sequência da aprovação da candidatura da Câmara Municipal ao programa “Wifi4EU”, promovido pela Comissão Europeia, que visa dotar os espaços públicos de conectividade gratuita, Santa Marta de Penaguião vê alguns dos seus espaços municipais cobertos com acesso gratuito à Internet para residentes locais, turistas ou visitantes.

O projeto foi financiado em 15 000 euros, sendo que atualmente já se encontram instalados pontos de acesso de Wi-Fi no Auditório Municipal, Paços do Concelho, Praça do Município, Fórum de Atividades, Piscinas Municipais, bem como no Pavilhão Gimnodesportivo, Zona Oficinal, Loja Interativa de Turismo e Edifício da Biblioteca Municipal.

Para aceder ao serviço, os utilizadores só têm de selecionar a rede Wi-Fi identificada como “WIFI4EU”, clicando no botão “conectar”.