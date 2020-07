Concelho de Sabrosa vai ter quatro novos Percursos Pedestres homologados

A Câmara Municipal de Sabrosa viu aprovada uma candidatura para a criação de um conjunto de trilhos/percursos pedestres no concelho de Sabrosa que pressupõe a criação de 4 percursos pedestres espalhados pelo território, designadamente, os trilhos “Nos passos de Torga”, “Castro de Sabrosa”, “A Rota do Volfrâmio” e o “Trilho vinhateiro de Provesende”, sendo que cada um destes percursos tem contemplada a introdução de sinalética dos itinerários turísticos e paisagísticos.

Desta intervenção faz também parte a criação de um Centro de Apoio ao Pedestrianismo, na atual escola primária de Paços, edifício que se encontra neste momento sem utilização e que vai funcionar como um centro de promoção do conhecimento e divulgação do património ambiental e paisagístico do concelho de Sabrosa.

Cada um dos trilhos contemplados tem uma temática associada, valorizando o património material e imaterial do território. O trilho “Nos passos de Torga”, funcionará como uma rota de divulgação do Escritor Miguel Torga através do seu percurso literário e de vida, maioritariamente localizado na parte norte do concelho e enfatizado na freguesia e vila de S. Martinho de Anta, local de nascimento do escritor.

O “Trilho do Castro de Sabrosa”, será uma Pequena Rota, maioritariamente linear, com início em São Martinho da Anta e fim na vila de Sabrosa, passando pelo “Castro de Sabrosa”, um povoado fortificado classificado como Local de Interesse Público.

Contempladas com um trilho serão também as freguesias de Souto Maior e São Lourenço de Ribapinhão. O trilho “A Rota do Volfrâmio” promoverá as minas e a história do volfrâmio neste território do concelho de Sabrosa, que tiveram em tempos grande importância na sua história.

Na parte sul do concelho, e em pleno Alto Douro Vinhateiro, vai ser criado o “Trilho vinhateiro de Provesende”, que se iniciará com um percurso circular pela aldeia vinhateira de Provesende, passando depois pelos vinhedos e miradouros localizados na parte sul do concelho. Durante o mesmo será possível percorrer também grande parte da história do Douro, através dos socalcos das vinhas e olivais existentes, terminando no cais da foz, junto ao rio douro.

Esta candidatura foi aprovada no âmbito da medida de Renovação de Aldeias, da Medida 10 LEADER, operação 10.2.1.6 “Renovação de Aldeias” do Gal Douro Histórico de 2020, com um apoio no valor de 71 257.83€ para um investimento total de 90 208.75€.