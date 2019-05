Concelho de Murça recebe certame gastronómico entre 10 e 12 de maio

Para promover a gastronomia tradicional, a Câmara Municipal de Murça desafiou os restaurantes do concelho a participar, mais uma vez, numa iniciativa que já se revelou de sucesso e com enorme potencial de crescimento. Este ano, será realizada mais uma edição do “Roteiro Gastronómico Feira Franca – Porca de Murça”, entre os dias 10 e 12 de maio.

Promover a gastronomia e vinhos é o principal objetivo do “Roteiro Gastronómico”. Quem passar por Murça neste fim-de-semana poderá experimentar o que de melhor aqui se faz, com pratos tradicionais à base das carnes de porco, milhos, cabrito e cordeiro da terra de montanha, pratos de caça, ou, simples petiscos como o presunto, o salpicão e as linguiças, o queijo de cabra ou ovelha, sem esquecer o bom pão cozido em forno de lenha. Nas sobremesas, o toucinho-do-céu e as queijadas são os reis da doçaria conventual. Tudo harmonizado da melhor forma com os bem conhecidos vinhos de Murça.

Pratos confecionados, pela mão treinada, usando produtos da terra, onde o azeite de Murça se distingue, não só pela qualidade, mas também pela sua singularidade, chegam a uma mesa rica e farta.

No fim-de-semana de 10, 11 e 12 de maio, almoce, jante ou merende, nos restaurantes do Concelho. Aproveite ainda e visite a “Feira Franca Porca de Murça”.