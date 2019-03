Concelho de Lamego vai ter três Espaços Cidadão

O concelho de Lamego vai ser dotado de três Espaços Cidadão nas sedes das juntas de freguesia de Britiande, Cambres e Vila Nova de Souto D’El Rei. O Vice-Presidente da Câmara Municipal efetuou uma visita de trabalho aos locais onde decorrem as obras de instalação dos novos pontos de atendimento que vão reunir vários serviços num único balcão, da administração central, local e de entidades privadas que prestam serviços de interesse público. Aqui será possível, por exemplo, tratar da Carta de Condução, alterar a morada do Cartão de Cidadão ou realizar os serviços e-fatura.



A criação dos novos Espaços Cidadão integra o programa NORTE 2020 e insere-se no projeto D2GOV de Modernização e Tecnologias de Informação e Comunicação, correspondente a um investimento total de 257 mil euros, financiado em 80%. Para além da criação de três Espaços Cidadão, também está prevista em Lamego a instalação do novo Balcão Único nos Paços do Concelho, bem como outras medidas de aquisição de software, desmaterialização e alocação de dados