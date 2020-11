Concelho de Boticas foi palco das gravações do vídeo da nova música de Miguel Araújo

O cantor Miguel Araújo gravou a sua nova música “Dia da Procissão” no Concelho de Boticas, mais propriamente em Dornelas e em Vilarinho Seco.

A par da participação do músico António Zambujo, também alguns habitantes, bem como elementos da Banda Filarmónica de Couto de Dornelas contribuíram para a gravação do videoclipe enquanto figurantes.

O tema “Dia da Procissão” retrata as tradições, usos e costumes locais, tendo como pano de fundo as deslumbrantes paisagens e a beleza natural existentes no nosso Concelho, distinguido como Património Agrícola Mundial.

Esta é uma excelente oportunidade de promoção e divulgação do Município de Boticas e das suas gentes, que em muito contribuem para a preservação e valorização do nosso património.

A Câmara Municipal congratula Miguel Araújo pela escolha do Concelho de Boticas para a rodagem do videoclipe, desejando-lhe o maior sucesso artístico.