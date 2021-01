Concelho de Boticas com dois percursos pedestres homologados

O Concelho de Boticas passou a ter dois percursos pedestres registados e homologados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP) e pela Associação Europeia de Caminhantes.

A criação e certificação da PR4 – Rota das Levadas, com início e fim no Boticas Parque – Natureza e Biodiversidade (BNB), e da PR5 – Trilho do Guerreiro, que liga o BNB ao Castro do Outeiro de Lesenho, vai contribuir para a dinamização e valorização do património natural, cultural e paisagístico do Concelho de Boticas, assim como para a divulgação da região do Barroso, reconhecida como Património Agrícola Mundial.

A Rota das Levadas, com 13,3 quilómetros de extensão, percorre ambas as margens do rio Beça em direção à aldeia de Carvalhelhos, passando pela fonte dos Amores e pelo Castro de Carvalhelhos.

Por sua vez, o Trilho do Guerreiro, trajeto com 16,2 quilómetros, começa no BNB e segue pela aldeia de Vilar até ao Castro do Outeiro do Lesenho, classificado como Imóvel de Interesse Público, e à Mamoa de Chã do Lesenho.

Quem visitar este território e pretender realizar caminhadas ao ar livre tem à sua disposição dois trilhos devidamente identificados e sinalizados, o que permite contemplar as magníficas paisagens deste território em pleno contacto com a natureza, ficando a conhecer a história e alguns dos pontos mais emblemáticos do Concelho.

De referir que a Rota das Levadas e o Trilho do Guerreiro foram criados no âmbito da candidatura “Centro de Observação da Natureza do Barroso”, apresentada pelo Município de Boticas ao aviso NORTE-28-2018-04 – Estratégias de Eficiência Coletiva PROVERE – Projetos Âncora.