Concelho de Alijó conta com dois Balcões SNS24 em Sanfins do Douro e Carlão

O Concelho de Alijó já conta com dois balcões SNS24 que facilitam o acesso à prestação de serviços à distância, em especial aos munícipes que não dominam equipamentos tecnológicos ou internet. Depois de Sanfins do Douro, foi agora instalado um novo Balcão na Junta da União de Freguesias de Carlão e Amieiro.

Os Balcões SNS24 permitem marcar consultas, renovar receitas de medicamentos, realizar teleconsultas, consultar exames, aceder a guias de tratamento, entre outros. Deste modo, evitam-se deslocações às unidades de saúde, o que se traduz numa mais-valia para os utentes, sobretudo no atual contexto de pandemia.

Em Sanfins do Douro, o Balcão SNS24 está disponível de segunda a sexta-feira, das 11h00 às 13h00, na Rua da Tapada. Na União de Freguesias de Carlão e Amieiro, o novo espaço funciona no edifício da Junta.

Este novo espaço resulta de uma rede de parcerias que envolve o Município de Alijó, as Juntas de Freguesia e o Agrupamento de Centros de Saúde. As Juntas passam assim a disponibilizar, nas suas instalações, um Balcão SNS24 com colaboradores habilitados para prestar apoio assistido ao cidadão.