Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega elabora Plano de Contingência

A Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) face ao quadro epidemiológico e risco, bem como de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde, no que diz respeito ao Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, elaborou o Plano de Contingência para a infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) por forma a antecipar e gerir as possíveis repercussões da disseminação da infeção na CIMAT.

No âmbito da prevenção e controlo da doença provocada pelo novo coronavírus- COVID19, o planeamento das ações a desenvolver é de importância relevante em qualquer nível de risco, daí a necessidade de se criar um instrumento que, de forma abrangente e organizada, contribua para uma maior capacidade de resposta à epidemia.

Foi com este sentido de responsabilidade que a Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT) elaborou o Plano de Contingência, específico para responder a um cenário de epidemia pelo novo coronavírus, o qual foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde, e envolveu os Serviços de Segurança e Higiene da instituição, os trabalhadores e os Secretários Executivos da CIMAT.

Este Plano descreve as principais etapas que a CIMAT deve considerar para estabelecer um Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, assim como os procedimentos a adotar perante um Trabalhador com sintomas desta infeção.

O Plano de Contingência (CIMAT) foi divulgado por todos os trabalhadores do serviço, por forma a esclarecer, mediante informação clara e precisa, sobre a COVID-19, por um lado, para evitar o medo e a ansiedade e, por outro, para que estes tenham conhecimento das medidas de prevenção e ação (num eventual caso de trabalhador com sintomas) que devem instituir.