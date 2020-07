COMPETE2020 apoia a internacionalização das Universidades

A candidatura “UNIVERSITIES PORTUGAL – CONNECTING KNOWLEDGE”, envolvendo as universidades de Aveiro, Beira Interior, Católica Portuguesa, Coimbra, Évora Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro, foi aprovada pelo Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Internacionalização (COMPETE2020).

Esta candidatura foi desenvolvida no âmbito do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), tendo sido aprovada com um montante elegível de 764.772,56 euros. Segundo António Fontainhas Fernandes, Presidente do CRUP, a candidatura visa “promover a consolidação de um sistema universitário forte e internacionalmente atrativo, que contribua para melhorar a competitividade do País à escala global, e reforçar a visibilidade das instituições envolvidas e da sua oferta formativa, aumentando o recrutamento de estudantes estrangeiros e contribuindo desta forma para o desenvolvimento das exportações de serviços em educação”.

Os objetivos estratégicos deste projeto são: aumentar a visibilidade, a notoriedade e a atratividade de Portugal enquanto destino de estudos superiores e de investigação, em interação com as empresas; promover a marca “UniversitiesPortugal.com”, enquanto símbolo de um país moderno e competitivo e, deste modo, melhorar os indicadores de internacionalização das universidades portuguesas; posicionar o ensino superior e a investigação enquanto serviços exportáveis e parte relevante de uma economia competitiva, aberta à internacionalização e à inovação; potenciar a oferta internacional das Universidades Portuguesas; reforçar a capacidade das universidades portuguesas para atrair estudantes e investigadores internacionais, bem como o regresso da diáspora; potenciar os estudantes e investigadores internacionais enquanto atores que contribuem para diplomacia económica e científica portuguesa.

As ações previstas ao longo de dois anos estão estruturadas em três eixos: comunicação e marketing, privilegiando o digital; promoção da marca de “UniversitiesPortugal.com”; e capacitação e divulgação, incluindo a criação da “Rede de Embaixadores”, a realização de Conferências de Internacionalização e de Estudo sobre o impacto da internacionalização do Ensino Superior português.

Este projeto visa reforçar a notoriedade da marca “UniversitiesPortugal.com” criada no âmbito do financiamento obtido no COMPETE2020, entre 2016 e 2018.