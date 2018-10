O Município de Vila Real aprovou, em reunião de Câmara do dia 24 de setembro, as comparticipações financeiras a atribuir às coletividades desportivas referentes à época desportiva 2018/19, cujos contratos-programa foram assinados no dia 10 de outubro.

Recorde-se que, na sequência das alterações efetuadas ao código regulamentar municipal, a partir da presente época desportiva as coletividades receberão 50% deste apoio municipal no arranque da época, em outubro de 2018, e os restantes 50% no final da época, em julho de 2019.

Para a época desportiva 2018/2019 o valor global das comparticipações é de 224.525.00€, sendo que os encargos a suportar no corrente ano serão de 50% num montante de 112.262.50€.

O valor global das comparticipações financeiras às 41 Associações Desportivas com atividade regular e contínua é de 191.375.00€, e às 44 Associações Desportivas com atividade pontual é de 33.150.00€.

É de realçar ainda que as comparticipações ao Associativismo Desportivo, registaram um aumento de 108% desde a época desportiva 2013/14, sendo que a formação desportiva, o fomento da atividade física e do desporto, o apoio a atividades relevantes, o apoio ao investimento e modernização das coletividades e o apoio a atividades de caráter pontual, são os vetores principais do apoio ao desporto.