Como lidar com a velhice nos animais em debate nas Jornadas de Medicina Veterinária na UTAD

A geriatria em animais de companhia e a medicina em animais exóticos e selvagens vão ser os temas da 22.ª edição das Jornadas Internacionais de Medicina Veterinária, que decorrerão na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), de 27 a 29 de setembro.

A iniciativa, organizada pela Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da UTAD, vai contar com intervenções de especialistas nacionais e internacionais com investigação e experiência em ambas as temáticas e que cada vez mais marcam a atualidade médico-veterinária.

A geriatria em animais de companhia, enquanto preocupação crescente na sociedade moderna em que a velhice dos animais vem merecendo melhores atenções e cuidados, será abordada pelos médicos e investigadores Carlos Viegas, Artur Varejão, Felisbina Queiroga, Rodolfo Leal, Ângela Martins, Joana Sousa, Javier Engel Manchado e Ana Luísa Lourenço.

Por sua vez, a temática da Clínica e Medicina da Conservação de Animais Exóticos e Selvagens merecerá atenção dos especialistas João Loureiro, Irina Varela, Isabel Pires, Rodrigo Serra, Miguel Oliveira, Ricardo Brandão, Teresa Fernandes, Xavier Valls e Enrique Gonzalez.

Entretanto, decorrem dois concursos de pósteres abertos a estudantes e profissionais do sector para apresentação pública no evento. Um será respetivo à sala de animais exóticos e selvagens, o outro à sala de animais de companhia.