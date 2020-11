Comissão Política do PSD de Vila Real reuniu com direção da NERVIR

No âmbito das reuniões e encontros institucionais, o PSD de Vila Real foi recebido pela Direção da NERVIR – Associação Empresarial de Vila Real, com o objetivo de ouvir preocupações e anseios da associação e seus associados, face ao contexto pandémico atual.

Os apoios ao tecido empresarial, em especial às micro e pequenas empresas, o associativismo e o plano formativo, foram temas abordados nesta reunião, face a uma realidade cada vez mais dramática provocada pelo COVID-19.

Os incentivos diretos, em especial aos setores do pequeno comércio, alojamento e restauração (entre outros), são fundamentais nesta fase de “emergência”. “O trabalho em rede, sobretudo no plano da economia digital, terá que ser potenciado através do espírito de solidariedade e entreajuda entre as associações empresariais e as empresas, bem como é de extrema relevância a contínua aposta nos projetos de formação-ação para reforçar as competências dos empresários, gestores e trabalhadores das empresas, tendo em vista uma reorganização e melhoria das capacidades de gestão”, informou o PSD.

Na perspetiva de agentes da economia local, além da associação NERVIR, o PSD Vila Real procura reunir também com a ACIVR – Associação Comercial e Industrial de Vila Real. “Continuaremos a procurar dialogar com todas as entidades, sempre com vista ao alcance das melhores soluções para o dia-a-dia de todos os vila-realenses, tendo como princípio fundamental a melhoria do exercício da democracia no nosso concelho, mais participativa e de proximidade”, concluiu.