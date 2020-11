Comissão Distrital de Proteção Civil preocupada com aumento de casos de Covid-19

A Comissão Distrital de Proteção Civil (CDPC) de Vila Real esteve reunida na passada sexta-feira, dia 6 de novembro, a fim de fazer um ponto de situação relativamente à evolução da pandemia de Covid-19 no distrito.

Entre os vários assuntos abordados, a CDPC analisou os dados referentes ao distrito, constatando que o número de casos de Covid-19 tem vindo a aumentar significativamente, situação que muito preocupa a Comissão Distrital.

Nesse seguimento, foi constituída uma subcomissão, formada pelo Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), Autoridades de Saúde, Segurança Social e Forças de Segurança, nomeadamente Polícia de Segurança Pública (PSP) e Guarda Nacional Republicana (GNR), para tratar de questões relacionadas com a Covid-19 de forma mais célere e eficaz.

A Comissão Distrital demonstrou a sua preocupação relativamente aos aglomerados de alunos junto às escolas, o que no entender da CDPC carece da intervenção das forças de segurança, contribuindo para dispersar os estudantes concentrados nas entradas dos estabelecimentos de ensino e, assim, evitar possíveis focos de contágio da doença.

Durante a reunião foi ainda abordado o estado de prontidão das Zonas de Concentração e Apoio à População (ZCAP), uma valência concebida com o objetivo de auxiliar as populações em caso de acidente grave ou catástrofes, assim como a operacionalidade da Estrutura de Apoio de Retaguarda (EAR) distrital, área criada para acolher pessoas com Covid-19 sem necessidade de internamento hospitalar e utentes de lares que têm que permanecer em isolamento, mas não têm condições para o fazer na sua residência, servindo de certa forma para aliviar a pressão e aumentar o número de camas disponíveis nos hospitais.

A demora na comunicação de dados por parte dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do distrito, atraso justificado pela falta de recursos humanos, foi outra das preocupações apresentadas pelos municípios.

O Presidente da CDPC de Vila Real e da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, salientou que “a Comissão Distrital continua permanentemente a acompanhar a evolução de casos no distrito para que possa, atempadamente, agir e implementar medidas ajustadas às necessidades”.

“Com o número de novas infeções por Covid-19 a aumentar no distrito é fundamental manter a colaboração entre todas as entidades, para que a proteção e salvaguarda das nossas populações, sobretudo das mais vulneráveis, não seja colocada em causa”, finalizou o autarca.