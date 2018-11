Vai realizar-se, na quinta-feira, 6 de dezembro, pelas 21h no Auditório do Conservatório de Música de Vila Real, a Conferência “Idosos: Sós ou SOS?”. Esta Conferência contará com as intervenções do Dr. Manuel de Lemos (Presidente da União das Misericórdias) e da Professora Doutora Lia Fernandes (Universidade do Porto) e terá a moderação do Dr. Caseiro Marques. A organização está a cargo da Comissão Diocesana Justiça e Paz de Vila Real.

Vistos, muitas vezes, como fonte de esforço adicional para as famílias e para o Estado, os Idosos são – como recordado pelo Pensamento de homens como o Papa São João Paulo II – uma Riqueza para todos. Esta Conferência pretende debater esta realidade que assume contornos especiais nas regiões do Interior, dadas as dificuldades acrescidas que muitos cidadãos sentem, quer como Idosos quer como próximos dos mais velhos.

No entanto, é também nas Dioceses do interior que se reconhece a presença dos idosos em papéis económica e socialmente de grande atividade – desde o apoio na educação dos filhos e netos até à colaboração na agricultura, no associativismo e nas atividades das várias pastorais.

