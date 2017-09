COMÍCIO FESTA DO PSD-VILA REAL

O PSD apresentou-se novamente ao seu eleitorado com um comício festa realizado no Largo Monsenhor Jerónimo do Amaral, mais conhecido por Largo da Estação. Presentes umas centenas de pessoas que acorreram a esta convocatória. No final da tarde quem quis pôde saborear uma ou duas febras de porco no espeto. Passava das 21,30 horas quando a Orquestra Grafitti (vila-realense), deu início musical a este encontro que havia, depois, de ter continuidade com dois discursos do candidato à Assembleia Municipal, dr. Luís Ramos, e à presidência da Câmara, prof. António Carvalho. Do conteúdo de ambos dara conta o NVR na edição da próxima quarta feira.

Relacionado

Deixe o seu Comentário

Comentário