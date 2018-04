O R.I. 13 celebrou os cem anos da batalha de La Lys, ocorrida no dia 9 de Abril de 1918 e o dia da Infantaria que celebra a vitória do exército português sob o castelhano, em Aljubarrota, com uma parada militar na Avenida 5 de Outubro, em Vila Real, local de onde partiram, de comboio, os militares do B.I.13 que integraram o Corpo Expedicionário Português, em França.

