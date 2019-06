O município de Sabrosa organizou ontem, 16 de junho, mais uma iniciativa no âmbito do programa municipal das comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, que contou com vários momentos altos durante todo o dia.

No período da manhã decorreu a inauguração do mural alusivo a Sabrosa e ao Navegador, na parede exterior do auditório municipal, com o descerrar de uma placa alusiva, com a inscrição “De Sabrosa para o Mundo”, e onde participaram e se associaram ao momento as bandas presentes no VIII Festival de Bandas Filarmónicas, inserido no VII Festival de Bandas e Música, organizado neste fim-de-semana pela Banda de Música de Sabrosa, e a Tuna da Academia Sénior de Sabrosa, com a interpretação da marcha “Viva Sabrosa”.

Após este momento, e já depois dos discursos oficiais, aconteceu o lançamento do Vinho do Porto Especial Reserva Fernão de Magalhães 500 anos, da Adega Cooperativa de Sabrosa, que desta forma vê cimentada a sua marca de vinhos “Fernão de Magalhães”, agora com o lançamento de um vinho comemorativo dos 500 anos da viagem do navegador.

Para fechar com chave de ouro este dia, foi a vez da Banda da Armada, da Marinha Portuguesa, subir ao palco para um concerto memorável, em que assistiram centenas de pessoas no Largo da Fontainha.

Depois do Seminário Internacional realizado em fevereiro passado, este evento foi mais uma iniciativa de um vasto programa que este ano o município de Sabrosa preparou, com o objetivo de assinalar localmente o V Centenário da Viagem de Circum-Navegação de Fernão de Magalhães, estando ainda previstas outras iniciativas até ao final do presente ano.

Este evento contou ainda com o apoio da Estrutura de Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum-navegação comandada pelo português Fernão de Magalhães, que se associou à iniciativa, num reconhecimento claro do importante papel que Sabrosa desempenha no âmbito do programa nacional e internacional destas comemorações.