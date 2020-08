Comemorações do Dia do Comando Territorial da GNR de Vila Real

Em 24 de agosto de 1916 foi instalada em Vila Real, a 3ª Companhia da GNR, do Batalhão n.º 6 de Braga, constituída por duas Secções, uma em Vila Real e outra em Chaves.

Comemoram-se assim, no próximo dia 24 de agosto, 104 anos da Guarda Nacional Republicana no Distrito de Vila Real e o 11º aniversário com a atual designação de Comando Territorial de Vila Real.

Atenta a situação pandémica esta Guarda querendo assinalar a efeméride, adaptou as comemorações às circunstâncias e contingências sociais, privilegiando o uso das plataformas digitais, em especial a página do Facebook do Comando Territorial de Vila Real (“GNR – Comando Territorial de Vila Real”), ao longo dia comemorativo.

Encarrega-me assim, o Exmo. Comandante do Comando Territorial de Vila Real, de convidar V.ª Ex.ª a acompanhar as atividades que integram a cerimónia comemorativa do aniversário deste Comando, durante o dia 24 de agosto de 2020, de acordo com o programa que se segue, que poderá ser seguido em:

https://www.facebook.com/events/3218073114935067/