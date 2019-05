Comemorações do 25 de Abril em Vila Real

No próximo dia 25 de abril assinala-se o 45º aniversário da Revolução dos Cravos. Para assinalar esta data o Município de Vila Real preparou, à semelhança dos anos anteriores, um programa de dois dias de atividades.



No dia 24 de abril (quarta-feira), a iniciativa Revolução ao Centro irá animar diversos espaços comerciais do centro histórico, propondo várias atividades em simultâneo, como exposições, concertos, distribuição de cravos, entre outros. Neste mesmo dia, às 21h30, nos claustros do Ex Governo Civil, destaca-se a atuação do Grupo de Música de Câmara da Banda Militar do Exército.



No dia 25, a Sessão Solene da Assembleia Municipal, comemorativa do 45º Aniversário do 25 de Abril, será o ponto alto das comemorações, com início às 10h00, na Escola Profissional do NERVIR. Às 12h15, na Alameda de Grasse, decorrerá a abertura da exposição de equipamentos do RI13. Pelas 16h00, a Banda de Música, o Grupo Coral e o Grupo de Bombos de Sanguinhedo unem-se para “O Encontro de Primavera em Abril”, que irá acontecer na Casa do Povo de Sanguinhedo. A Festa continuará pelas 21h30, nos claustros do Ex Governo Civil, com o concerto “Acrolat’in Orquestra Ligeira”.