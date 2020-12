Comemora-se hoje o centenário do nascimento de Nadir Afonso

Nadir Afonso nasceu a 4 de dezembro de 1920, em Chaves e faleceu no dia 11 de dezembro de 2013. Foi um arquiteto, pintor e pensador português. Diplomado em arquitetura, trabalhou com Le Corbusier e Oscar Niemeyer, e estudou pintura em Paris.

O amplo percurso de Nadir Afonso tem vindo a ser evocado em Chaves, num programa cultural destinado a homenagear a sua memória e legado artístico e desenvolvido no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso. Ao longo deste ano, a sua obra foi ponto de partida para a realização de exposições, conferências, ateliers, visitas orientadas e outros encontros, subordinados à temática.

A comemoração desta efeméride pretende constituir-se como um ato de reconhecimento público ao benemérito, excecional artista e pensador flaviense, surpreendendo o público com o desconhecido da obra nadiriana e afirmando de forma crescente o MACNA no panorama nacional e internacional.

Para assinalar esta data, o MACNA apresenta hoje ao público a exposição “NADIR AFONSO, ENTRE O LOCAL E O GLOBAL” realizada a partir de uma seleção de obras do património artístico municipal, doadas por Nadir Afonso, que apresenta um olhar retrospetivo sobre a arte do Mestre flaviense. Esta exposição, comissariada por Maria do Mar Fazenda, estará patente ao público até dezembro de 2021.