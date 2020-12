Durante esta quadra festiva, o comboio turístico de Natal está a espalhar a magia própria desta época pelas principais artérias da cidade de Lamego. À boleia, segue o Pai Natal e os seus queridos ajudantes. No último fim de semana, também houve muita animação musical a cargo da River Brass Band.

Esta iniciativa do Município de Lamego visa estimular as compras no comércio local e é realizada no âmbito da Operação Agenda Cultural Dinamização do Comércio Tradicional, cofinanciada em 85% pelo FEDER.