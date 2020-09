Comboio Histórico do Douro: mais viagens nos sábados de 3 e 10 de outubro

Face ao sucesso da procura para o Comboio Histórico do Douro, que registou lotação esgotada em todas as circulações, a CP – Comboios de Portugal decidiu prolongar a campanha 2020, por mais dois sábados, 3 e 10 de outubro.

O passeio, a bordo da composição histórica de cinco carruagens de madeira do início do século XX, tracionadas pela locomotiva a vapor, tem partida da Régua às 15h28, chegando ao Tua pelas 16h35 e, no regresso, a partida do Tua efetua-se às 17h10 e chega à Régua às 18h30. A paragem no Pinhão, em ambos os sentidos, permite visitar uma Wine House da região.

Dada a limitação a dois terços da capacidade total, o número de lugares oferecido é de 168 lugares, por circulação.

Os bilhetes podem ser comprados online, com preços que variam entre 20,00 euros para crianças (dos 4 aos 12 anos) e 42,50 euros, para adultos.

A receção aos passageiros é efetuada na estação da Régua, antes do embarque, com cantares da região, vinho do Porto e os tradicionais rebuçados da Régua.

No próximo domingo, dia 27 de setembro, o Comboio Histórico vai realizar uma viagem, dedicada apenas a profissionais de saúde. Com esta viagem, a CP pretende sinalizar o reconhecimento e agradecimento aos profissionais de saúde pelo seu notável e imprescindível papel no combate à pandemia Covid-19.