Colaboradores do Município de Santa Marta de Penaguião assinalam Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama

As colaboradores do Município de Santa Marta de Penaguião assinalaram, dia 30, o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama

“Acontece sempre às outras! No entanto, elas têm sido bastantes e MUITAS tão pertinho de nós”, informou a autarquia, promotora da iniciativa.

“Outubro Rosa” nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, e desde então é assinalado anualmente com o objetivo de promover a consciencialização sobre a doença e partilhar informações sobre o cancro de mama. Um pouco por todo o mundo, durante este mês, a cor rosa alastra-se com o objetivo de permitir sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama.

“Hoje encerramos o mês de Outubro e o da prevenção. Por todas as que conhecemos e não conhecemos. Pelas que combateram e pelas que ainda combatem. Pelas nossas mães, filhas, irmãs, amigas. Por Si, por Ti e por Mim, hoje a nossa câmara vestiu-se de rosa. Porque a COVID não é a única tristeza que nos assola.”