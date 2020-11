Peso da Régua garante medicamentos gratuitos a idosos carenciados

A Câmara Municipal do Peso da Régua celebrou protocolo com a Associação Dignitude, responsável pelo Programa “abem”: Rede Solidária do Medicamento.

Através deste protocolo será possível garantir o acesso ao medicamento em ambulatório, a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, em situação de carência económica comprovada, que as impossibilite de adquirirem os medicamentos comparticipados, que lhes sejam prescritos por receita médica.

Os interessados em beneficiar desta medida deverão digerir-se ao Gabinete de Ação Social, da Câmara Municipal do Peso da Régua, por forma a efetuarem o seu pedido.

A Câmara Municipal considera que este é mais um contributo importante para que Peso da Régua seja um concelho com coesão social, onde, efetivamente, se está mais perto dos que mais precisam de ajuda, porque a nossa primeira obrigação é cuidar das nossas gentes.