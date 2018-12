No passado fim de semana, o Club de Vila Real foi convidado a participar no estágio das selecções da Associação de Ténis de Mesa de Viseu (ATMV). Esta associação organizou um estágio para preparar provas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, em que as Associações são chamaras a competir com as suas selecções.

Mesmo sendo para seleções, o Club de Vila Real participou como convidado, sendo o único clube que participou neste condição, ao todo estiveram 8 atletas e dois treinadores da formação vilarealense. O estágio, que decorreu no sábado e no domingo teve a participação de algumas dezenas de atletas, com intensa atividade para todos os intervenientes.

Os vilarealenses levaram para este estágio atletas das camadas infantis, cadetes e juniores. Para além das atividades para os atletas, também os treinadores puderam trocar experiências de modo a melhorar os já excelentes resultados dos participantes.

A Associação Social e Cultural de Orgens – Viseu foi um dos membros organizadores, tendo sido nas suas instalações que decorreu o estágio, com uma excelente preparação de todas as atividades, desde o plano desportivo à interação entre os atletas. Uma atividade que demonstra a interação entre entidades e dignifica o desporto, o ténis de mesa, Viseu e Vila Real.

