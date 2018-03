Clube de Natação do Peso da Régua arrecada 31 medalhas no Festival Nordeste a Nadar

O Clube de Natação do Peso da Régua arrecadou 31 medalhas no Festival Nordeste a Nadar, que teve lugar no passado dia 3 de março, em Torre de Moncorvo, um feito inédito no que diz respeito à sua ainda curta atividade, que evidencia já resultados bastante significativos nas provas em que tem estado em competição.

Após serem conquistadas as primeiras medalhas da sua ainda curta história, nos Campeonatos Regionais de Inverno, que ocorreram em Mirandela nos dias 24 e 25 de fevereiro, o Clube de Natação do Peso da Régua participou desta vez no Festival Nordeste a Nadar com um total de 22 atletas, arrecadando 14 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze.

A excelente performance coletiva por parte dos atletas de natação reguenses pelo segundo fim de semana consecutivo e em diferentes provas de competição, evidencia ótimas perspetivas futuras acerca da prestação do Clube de Natação do Peso da Régua em novas provas, em que os resultados e a dedicação por parte dos jovens que o compõem, perspetivam voos ainda mais altos no que diz respeito a esta modalidade.

