Clube de Natação do Centro de Trabalhadores do Município do Peso da Régua com performance positiva no Torneio Internacional Cidade de Bragança

O Clube de Natação do Centro de Trabalhadores do Município do Peso da Régua participou no passado sábado, 21 de abril, no Torneio Internacional Cidade de Bragança, tendo alcançado o 7º lugar da classificação geral, num lote de dez clubes participantes, sendo que oito clubes eram oriundos de Portugal e dois clubes de Espanha.

Num total de 182 participantes, entre todos os escalões, destaca-se a obtenção de 7 subidas ao pódio por parte dos atletas do clube de natação Reguense, que participou neste torneio com 16 jovens nadadores, o que se traduz numa representação bastante significativa da cidade nesta competição.

Com mais uma performance coletiva positiva, o Clube de Natação do Centro de Trabalhadores do Município do Peso da Régua volta a evidenciar um verdadeiro exemplo de trabalho e dedicação, que são o reflexo da evolução visível nas competições da modalidade, com uma sucessão de resultados que transmitem sinais bastante promissores em termos futuros para este clube, cuja criação resulta igualmente do trabalho que tem vindo a ser realizado no âmbito do desporto e juventude em Peso da Régua.

