Clube de Leitura: “Café com Livros” em sessão online

O Clube de Leitura “Café com Livros”, no Peso da Régua, volta a juntar-se via zoom, num incentivo à leitura e reflexão sobre grandes obras da literatura.

O novo encontro está agendado para 11 de março, pelas 21h30. Os interessados em participar nesta iniciativa deverão efetuar a inscrição através do endereço de email biblio@cmpr.pt, até 10 de março.Este encontro do Clube de Leitura “Café com Livros” insere-se na Semana da Leitura 2021 e por ocasião das comemorações dos 35 anos da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, da qual a Biblioteca Municipal do Peso da Régua faz parte.

O Clube de Leitura “Café com Livros” abre as portas a todos quantos queiram partilhar experiências enquanto leitores, num ambiente descontraído que, neste caso, será a casa de cada participante.