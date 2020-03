Clube Automóvel adiou II Super Especial de Vila Real para outubro

O Clube Automóvel de Vila Real, na sequência das directivas emandas pelo Governo de Portugal para eventos desportivos, em estreita colaboração com o Município de Vila Real e com a FPAK, no âmbito do plano de contenção do vírus COVID-19, decidiu adiar a realização da II Super Especial Mcoutinho Cidade de Vila Real, prova agendada para o próximo dia 22 de março.

O Clube apela à compreensão de todos perante esta medida preventiva, que visa garantir a segurança das equipas, pilotos, organização, público e demais pessoas associadas ao evento.

Existem já contactos avançados para a realização desta prova no próximo mês de outubro, data que ficará apenas sujeita a confirmação oficial.