Decorreu este fim de semana em Lamego, no Pavilhão Multiusos, o 4º Torneio de Ténis de Mesa de Lamego, uma prova do calendário principal, do que contou com a presença de clubes de todos o pais. O CLUB de VILA REAL esteve mais uma vez presente, em todos os escalões e em todas as categorias.

A prova decorre no sábado e domingo, competindo diferentes escalões em cada dia.

No sábado estiveram em prova os atletas iniciados assim como os atletas cadetes. O destaque vai para os 3 lugares de pódio alcançados pelo CLUB de VILA REAL. A equipa masculina de iniciados, com apenas 1 ano de competição, Guilherme Alvadia, Bruno Barros e o estreante Fernando Borges (1ª prova em que participa) lograram obter o 2º Lugar por equipas, apenas ultrapassado pelo CTM Mirandela. A equipa feminina de iniciados, composta por Margarida Conde, Soraia Fernandes, Flora Borges e Margarida Honrado, todas as atletas apenas com 1 ano de competição, também mostrou a excelência da formação que o CLUB é capaz e obteve o 3º lugar na competição por equipas.

O atleta iniciado Guilherme Alvadia, apresentou-se em muito bom nível, sempre motivado como é sua característica e apenas perdeu nas meias finais, para o atleta que viria a ganhar a competição, alcançando o 3º lugar do pódio. Para um atleta que compete apenas há 1 ano é um resultado excelente e que mostra o seu valor.

No escalão de cadetes os atletas Igor Kyrychenko e Adriana Friães merecem o destaque pela passagem ao mapa final da competição, obtendo a atleta feminina o 9º lugar da competição.

No domingo estiveram em competição 8 atletas do CLUB de VILA REAL, dos quais 7 alcançaram o mapa final da competição. As atletas Juniores, Carolina Rocha (1º ano de junior) e Fernanda Esteves (que regressa agora à competição depois de alguns anos afastada) passaram ao mapa final tendo perdido com atletas do CTM de Mirandela. O atleta Igor Kyrychenko, apesar de ser ainda Cadete, jogou no escalão mais velho de Juniores e também ele conseguiu a passagem ao mapa final, sendo eliminado nesta fase final.

No escalão de infantis todos os atletas do CLUB passaram ao mapa final, Diogo Catarino, João Morais, Vasco Carvalhais, todos no seu 1º ano neste escalão, e Ana Rita Alves que também conseguiu a passagem ao mapa final.

Uma prova com bons resultados e que demonstra a excelente escola de formação do CLUB de VILA REAL, que compete em todos os escalões e com bons resultados.

A escola de formação do CLUB de VILA REAL tem a sua sede na Escola nº 7 do 1º Ciclo, Escola da Araucária, onde funciona todos os dias das 17:30 às 20:00 horas.

Tem também um polo na Escola do 1º Ciclo Abade de Mouçós, às quintas e sextas feiras.

O centenário CLUB de VILA REAL tem uma escola de formação onde treinam cerca de 50 atletas todos os dias.

Os treinos são abertos a todos quanto pretendam experimentar a modalidade.

