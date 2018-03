Club Vila Real com prestação positiva no Torneio de Ténis de Mesa de Gaia

Decorreu no passado fim de semana, no Pavilhão Municipal Atlântico da Madalena, o XIX Torneio Aberto Cidade de Gaia, contando para a Classificação Nacional tipo A, pontuável para o Ranking Nacional de Atletas da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, nas classes de Iniciados, Infantis, Cadetes e Juniores.

Mais uma vez o Club de Vila Real marcou presença tendo apresentado quinze atletas em competição.

Em iniciados masculinos, o Club apresentou em prova quatro atletas (Diogo Catarino, Guilherme Alvadia, João Morais e Vasco Carvalhais). Destaque para Diogo Catarino, João Morais e Vasco Carvalhais que conseguiram alcançar o mapa final dos 32 melhores, tendo João Morais sido derrotado nos quartos de final pelo n.º1 do ranking Tiago Abiodum (Sporting CP), obtendo assim o 6ºlugar na classificação final. Mesmo não conseguindo o apuramento para o mapa final, o atleta Guilherme Alvadia, mostrou bons recortes técnicos e deu mais uns passos de evolução na modalidade.

No setor feminino as pequenas Margarida Conde e Soraia Fernandes tiveram uma prestação satisfatória, obtendo cada uma delas uma vitória, o que no entanto não foi suficiente para passar à fase seguinte.

Na prova de cadetes o grande destaque vai para o apuramento de todos os representantes do Club de Vila Real (Guilherme Silva, Igor Kyrychenko e Rafael Friães) que, depois de ultrapassarem a fase de grupos acabaram eliminados na primeira ronda do quadro principal.

No domingo, foi a vez dos nossos atletas da classe de infantis e juniores entrarem em competição. Assim, em Infantis, o Club fez-se representar pelos seus ainda iniciados Diogo Catarino, Guilherme Alvadia, João Morais e Vasco Carvalhais). Destaque para a boa prestação de João Morais que depois de ultrapassar a fase de grupos e conseguir alcançar o mapa final dos 32 melhores, acabou derrotado nos quartos de final pelo n.º1 do ranking André Cruz (Valongo).

Na prova feminina, as atletas do Club de Vila Real, Adriana Friães e Ana Rita tiveram uma prestação aquém das expetativas, não tendo conseguido ultrapassar a fase de apuramento.

Na prova de juniores o grande destaque vai para a boa prestação de Rui Catarino que conseguiu ultrapassar a fase de grupos tendo sido eliminado na primeira ronda do mapa final.

Mais uma vez muito obrigado a todos aqueles nos acompanham diariamente e em especial aos que nos acompanharam em mais uma jornada importante para o crescimento do Club de Vila Real.

Relembramos os interessados que os treinos do Club de Vila Real decorrem todos os dias, entre as 17.30 e as 20 horas, no Centro Escolar da Araucária.