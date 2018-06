Club de Vila Real promoveu “Nosso Torneio de Ténis de Mesa”

Decorreu este fim de semana em Vila Real o “NOSSO I Torneio de Ténis de Mesa”, organizado pelo centenário CLUB de VILA REAL e pelo Nosso Shopping – Vila Real. As duas entidades resolveram inovar no que diz respeito a torneios desportivos. Este tipo de torneio decorre normalmente em Pavilhões Desportivos, mas desta feita o ténis de mesa foi ao Shopping.

Estiveram 12 mesas instaladas por todo o Shopping, estiveram presentes cerca de 150 atletas, representando mais de 15 clubes e o torneio contou ainda com a participação de arbitragem de categoria oficial e internacional. No dia 9 de Junho decorreu o Torneio para as classes de Iniciados, Infantis e Cadetes, no dia 10 também houve uma prova, para atletas mais velhos, seniores e juniores, mas com inscrições limitadas.

O público não faltou, eram muitos os atletas, treinadores, dirigentes, pais e demais visitantes do Nosso Shopping que paravam para ver as partidas que iam sendo disputadas entre os atletas, dos melhores do ténis de mesa nacional. Público que fez questão de encher o átrio junto ao pódio no momento de entrega de prémio, momento em que foi notório o efeito positivo na divulgação da modalidade em Vila Real, com um mar de gente a observar a entrega de prémios.

Os vencedores do NOSSO I Torneio de Ténis de Mesa foram:

Individuais:

Iniciados Masculinos: Tiago Olhero – C.C.R. Arrabães;

Iniciados Femininos: Susana Costa – C.P. Alvito;

Infantis Masculinos: André Cruz – N. Valongo;

Infantis Femininos: Íris Gonçalves – A.R. Canidelo;

Cadetes Masculinos: Silas Monteiro – A.R. Novelense;

Cadetes Femininos: Carolina Rocha – CLUB de Vila Real.

Coletivos:

Iniciados Masculinos: CLUB de Vila Real

Iniciados Femininos: C.T.M. Mirandela;

Infantis Masculinos: C.P. Alvito;

Infantis Femininos: CLUB de Vila Real;

Cadetes Masculinos: Silas Monteiro – A.R. Novelense;

A prova de domingo, limitada a convidados, uma vez que decorreu apenas no período da tarde, teve também “casa” cheia, com atletas dos 16 aos 70 a fazerem as delícias do público. No final a vitória foi para o atleta vilarealense Silas Monteiro, atleta que atualmente se encontra ao serviço do AR Novelense.

Foi reconhecido por todos os participantes e público em geral que este evento foi uma forma inovadora e excelente de divulgar a modalidade, uma vez que não se tratou apenas de uma pequena divulgação de ténis de mesa mas um verdadeiro torneio em ambiente totalmente diferente, permitindo ao público alternar entre os jogos e uma visita às lojas.

A organização do torneio está de parabéns, pois para além do elenco do CLUB de VILA REAL, foram os pais de atletas do CLUB que integraram a mesma, permitindo o sucesso da prova, assim como os patrocinadores.

No final das provas, tanto no sábado como no domingo houve um lanche para todos os participantes, atletas, treinadores, dirigentes e pais de atletas, e todos foram unânimes, para o ano estarão presente no NOSSO II Torneio de Ténis de Mesa, organização do CLUB de VILA REAL e do NOSSO SHOPPING.

Relembramos os interessados que os treinos do Club de Vila Real decorrem todos os dias, entre as 17.30 e as 20 horas, no Centro Escolar da Araucária.