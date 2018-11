Decorreu no passado fim de semana o V Torneio de Ténis de Mesa Cidade de Viseu, que contou com a participação de cerca de 4 centenas de atletas. O Club de Vila Real esteve presente, com atletas de todos os escalões nos dois dias do torneio.

No sábado participaram os iniciados masculinos Bruno Barros, Fernando Borges e Guilherme Alvadia, iniciados femininos Flora Borges, Margarida Conde, Margarida Honrado e Soraia Fernandes.

Estas equipas depois de terem alcançado o pódio no torneio de Lamego, voltaram a estar em bom plano e a mostrar o sucesso contínuo da formação do Club de Vila Real. A equipa feminina obteve o 2º lugar do pódio e a equipa masculina não quis ficar atrás e também subiu ao 2º lugar do pódio.

No plano individual Guilherme Alvadia, apesar de estar na modalidade apenas há um ano, mostrou toda a sua garra e passou ao mapa final, conseguindo ir eliminando adversários até aos quartos de final onde viria a ser derrotado pelo atleta que viria a vencer o torneio. Alcançando um excelente 5º lugar na classificação final.

As atletas femininas conseguiram todas a passagem ao mapa final, uma boa meta, tendo a Margarida Conde e a Soraia Fernandes conseguido chegar mais longe, tendo perdido apenas nos quartos de final com as atletas que viriam a disputar a final, alcançando o 6º e o 5º lugar respetivamente.

Ainda no sábado estiveram em prova os atletas cadetes masculinos, Igor Kyrychenko e Rafael Friães, conseguindo o Igor passar ao mapa final e ficar entre os 16 melhores atletas. A cadete feminina, Adriana Friães, depois de passar ao mapa final conseguiu ficar nas 10 melhores atletas, tendo perdido nos quartos de final.

Em Cadetes Femininos, Adriana Friães mostrou-se em muito bom plano, desde logo passou ao mapa final e foi vencendo jogos até aos quartos de final, alcançando um bom lugar, o 9º lugar da classificação final.

O dia de domingo ficou marcado pelas provas de Juniores Masculinos, com Igor Kyrychenko, apesar de ser Cadete, a participar na prova juntamente com Rui Catarino, tendo aquele conseguido a passagem ao mapa final, entrando nos 32 melhores.

A atleta Carolina Rocha, no seu 1º ano de juniores começou de forma excelente o torneio, ao levar de vencida a atleta mais forte do seu grupo, do CTM de Mirandela, mas não foi capaz de vencer o jogo seguinte devido ao nervosismo por acontecimentos extra a competição e que não foram da responsabilidade nem do CLUB nem da atleta, ficando todas as atletas do grupo com 1 vitoria e 1 derrota, mas no desempate por pontos a vilarealense ficou para trás.

Na categoria de infantis masculinos Diogo Catarino, Guilherme Alvadia (ainda iniciado), João Morais e Vasco Carvalhais, atletas no seu 1º ano neste escalão, fizeram o pleno, conseguiram todos a passagem ao mapa final. Na fase final, o Diogo e o Guilherme e o Vasco conseguiram ficar nos 32 melhores, conseguindo o João Morais entrar nos 16 melhores. De referir que por equipas o CLUB neste escalão ficou em igualdade pontual com o terceiro classificado, mas no desempate acabou por ficar em 4º lugar.

Uma prestação de continuidade do Club de Vila Real, com muitos atletas em destaque, com dois lugares no pódio, especialmente por equipas, o que demonstra que o CLUB tem uma forte escola de formação e o trabalho desenvolvido é em prole do ténis de mesa, dignificando vila real.

A escola de formação do CLUB funciona todos os dias das 17:30 às 20:00 horas no Centro Escolar nº 7, na Araucária e às quintas e sextas feiras na Escola Abade de Mouçós, das 17:30 às 18:30.

Continuam abertas as inscrições e captações ao longo de todo o ano, para quem pretender experimentar a modalidade, neste escola de formação que tem mostrado sucesso e regularidade ao longo dos anos.

Deixe o seu Comentário

Comentário