Club de Vila Real deixou sede centenária no centro da cidade

O Club de Vila Real, uma coletividade com 125 anos de história, anunciou, através de comunicado, que deixou a sua sede, no passado dia 30 de julho, um edifício histórico situado entre a Rua António de Azevedo e a Avenida Carvalho de Araújo (antiga casa dos Marqueses de Vila Real).

Através de comunicado, a direção da associação refere que, nos últimos anos, o Club de Vila Real “tem atravessado diversas dificuldades, tendo encerrado em 2017, e reaberto em 2018 com uma nova equipa que tem lutado para manter o espaço vivo”.

Devido à crise pandémica, a associação afirmou que não teve condições para pagar os últimos cinco meses de rendas. “Sem qualquer apoio ou ajudas, o Club é obrigado a abandoar a sua sede centenária”, afirmou em comunicado, sublinhado que é importante referir que este não é o fim do Club de Vila Real como associação.

“Continuamos a trabalhar para perpetuar a sua existência. Novos projetos estão a ser desenvolvidos e, no futuro, esperamos encontrar uma nova casa com as condições necessárias para nos voltarmos a encontrar e retomar o nosso trabalho para prolongar a história do Club”, concluiu a associação.

O Club de Vila Real assume-se como uma associação cultural, desportiva e recreativa, com 125 anos de existência, e que promove concertos, residências, exposições e workshops.