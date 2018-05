Club de Vila Real com boa prestação no Seixal

O Campeonato Nacional Individual de Cadetes, Sub21 e Veteranos decorreu este fim-de-semana no Pavilhão Municipal do Seixal, com a participação de 261 atletas, tendo o Club de Vila Real apresentado em prova seis atletas.

Nas provas de singulares o grande destaque vai para Carolina Rocha que esteve a um pequeno passo de alcançar o pódio ao ser derrotada nos quartos-de-final por Raquel São Pedro atleta portuguesa que representa a equipa inglesa do Charles R. Academy. Prestação satisfatória de Igor Kyrychenko que alcançou o mapa final onde acabaria derrotado na primeira ronda. Os irmãos Friães (Adriana e Rafael) tiveram uma prestação satisfatória embora não tenham conseguido o apuramento para a fase final.

A cereja em cima do bolo acabou por chegar na prova de Pares Femininos Sub-21 onde a nossa atleta Sara Rocha, alcançou mais um vez o Pódio a nível Nacional – medalha de bronze em PARES SUB-21 FEMININOS com a atleta Ana Martins do SL Benfica. Apesar de se encontrar ligada ao clube madeirense da Ponta do Pargo, a atleta que fez toda a sua formação no Club de Vila Real, trabalhou diariamente no Club durante toda a época uma vez que se encontra a estudar na UTAD.