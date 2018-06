Na segunda prova do Campeonato de Portugal de Velocidade, que este fim de semana se corre em Vila Real, coube a Rafael Lobato alinhar com o PEUGEOT 308TCR da Sports & You na primeira corrida do programa. Partindo do segundo lugar, o piloto local não arrancou da melhor forma, mas encetou uma forte luta para manter a sua posição e cortou a linha de chegada no segundo posto do pódio.

Nesta primeira corrida de sábado (a segunda será disputada domingo, por Francisco Abreu), Rafael Lobato saiu da segunda posição com o seu PEUGEOT 308TCR, mas o arranque não foi o ideal: “Efetivamente, não arranquei da melhor forma e isso começou logo por dificultar um pouco as coisas. Contudo, apesar de ter perdido uma posição na sequência do mau arranque, senti que podia e tinha condições para atacar os pilotos da frente. Foi isso que fiz logo de seguida, mas tendo sempre bem presente que, aqui em Vilal Real, é preciso muito tato e ponderação na hora de ultrapassar. E, com efeito, já perto do fim, consegui passar o piloto que seguia na minha frente, e recuperei o segundo posto.”

Sempre num animado despique com os dois pilotos da frente, Rafael Lobato manteve o seu forte ritmo e nunca deixou de atacar. Mas, como já referiu, Vila Real é um circuito em que as oportunidades para ultrapassar são escassas e difícieis. Mesmo assim, Lobato nunca baixou os braços e, agarrando com confiança o volante do seu PEUGEOT 308TCR e explorando eficazmente as potencialidades do carro preparado pela Sports & You, conseguiu, com todo o mérito, recuperar o “seu” segundo lugar. E foi nessa posição que cortou a linha de meta, garantido um belo lugar no pódio para a equipa apoiada pela Peugeot Portugal: “Foi uma corrida animada, mesmo muito disputada. O carro esteve excelente, com um comportamento que me inspirou sempre imensa confiança e segurança. Neste caso específico de Vila Real, o 308TCR demonstrou um enorme poder de travagem, o que é essencial neste circuito quando se anda bem a fundo e se tenta disputar lugares mesmo no limite até à entrada das curvas.”

Após a corrida de sábado, cujo saldo se pode considerar positivo, segue-se a jornada de domingo, desta vez com Francisco Abreu ao volante do PEUGEOT 308TCR da Sports & You. O jovem e promissor piloto madeirense arrancará da terceira posição da grelha, estando a partida marcada para as 12h20.

Contando com o apoio da Peugeot Portugal, o projeto da Sports & You dispõe de um importante conjunto de parceiros, sendo os principais a Canon, Crédito Agrícola, Iberfibran, ikimobile, iMED e King Tony.