Um acidente aparatoso na zona de Abambres, no arranque da primeira corrida deste fim de semana do WTCR, provocou ferimentos em quatro pilotos, dois dos quais a inspirar “alguns cuidados”, que foram transportados para o Hospital de Vila Real, informou a Lusa. O acidente aconteceu neste sábado, 23 de junho, pouco depois das 16h.

O acidente aconteceu depois de um toque entre os Volkswagen do britânico Robert Huff (#12) e do marroquino Mehdi Bennani (#25), que estavam na frente da corrida, provocando um choque em cadeia, com os carros que se seguiam.

A corrida foi imediatamente suspensa e houve entrada em pista de duas ambulâncias e das equipas médicas que prestaram assistência no local aos pilotos. Tudo indica que os dois pilotos transportados serão submetidos a exames complementares.

Vários carros ficaram danificados na sequência do embate. Além dos Volkswagen Golf, também os Honda Civic e os Seat Leon Cupra sofreram danos. Edgar Florindo, vila-realense que participa na etapa portuguesa do WTCR, ficou magoado num pulso mas recuperou a tempo de retomar a corrida. A prova foi retomada pelas 18h15.

A 5ª etapa do WTCR é grande prova do fim de semana de corridas que se realiza, por estes dias, em Vila Real. Esta é a estreia em Portugal desta prova do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, promovida pela FIA.