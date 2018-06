Pedro Salvador fez o pleno de resultados e reforçou a liderança no Campeonato de Portugal de Velocidade Turismo, em Vila Real. Pedro Salvador dominou completamente durante o fim-de-semana.

Duas pole positions, duas voltas mais rápidas, uma em cada corrida, vitória na primeira corrida e igual resultado na segunda. “Correu muito, muito, muito bem, verdadeiramente. Mais uma vez, mais fácil do que eu tinha previsto”, disse o piloto.

Tal como no primeiro dia, o arranque foi fundamental. “Arranquei muito bem. Na primeira volta, depois com a entrada do safety car as coisas ficaram mais apertadas. Consegui surpreender o Francisco Carvalho no recomeço da corrida e a partir daí tive um andamento muito forte, um ritmo muito forte, consegui ganhar uma vantagem grande logo nas primeiras voltas e depois geri a corrida”, acrescentou.

Um fim-de-semana em que Pedro Salvador fez o pleno de resultados, mas não o fez sozinho. “Só posso dedicar esta vitória à minha equipa, porque me entregou um carro fantástico, fácil de conduzir, consistente. Conseguimos fazer uma volta rápida que me deixou extremamente satisfeito, portanto, um fim-de-semana perfeito”, finalizou.

Após Vila Real, Pedro Salvador consolidou a primeira posição do Campeonato, onde tem agora 29 pontos de vantagem.