Circuito de Vila Real: motores vão ouvir-se até domingo

A 49.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real arrancou esta sexta-feira, dia 22 de junho, prolongando-se até domingo. No primeiro dia, realizaram-se apenas as sessões de treinos para o Campeonato de Portugal de Velocidade Turismo e Kia Picanto GT Cup.

A prova rainha, com 27 pilotos, é a quinta ronda do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). Contudo, neste ano, Tiago Monteiro não irá competir ao volante do Honda Civic, estando afastado por lesão.

No circuito citadino vila-realense vão ainda ter lugar as provas do Campeonato de Portugal de Velocidade (turismo, clássicos e legends), de Supercars, do Kia Picanto GT Cup e um Festival de Motos.

Para garantir a segurança – por se tratar de um circuito citadino – foi preparado um dispositivo que envolve cerca de 140 operacionais, entre elementos da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), bombeiros de várias corporações, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa e Polícia.

Depois dos treinos livres para os pilotos das competições nacionais, no sábado, segundo dia de provas, será a vez de entrarem em pista os pilotos do WTCR, com os treinos livres, qualificação e a primeira corrida, que terá lugar pelas 15 horas.

Entretanto, Tiago Monteiro, que por estes dias está por Vila Real, garantiu, em conferência de imprensa no Circuito Internacional de Vila Real, que regressará às pistas ainda este ano. “Sinto que evoluí muito nestes meses. Foi a maior paragem da minha carreira, mas posso dizer que regressarei ainda este ano”, disse, acrescentando que “esteve muito perto de não poder mais entrar num carro de competição”.

O piloto aproveitou para agradecer aos milhares de pessoas que, com as suas muitas mensagens, o ajudaram a ultrapassar este grande obstáculo na sua carreira.

Programa: