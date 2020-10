CIMDOURO reuniu em Moimenta da Beira

Realizou-se, no passado dia 14 de outubro, em Moimenta da Beira, uma reunião extraordinária do Conselho Intermunicipal da CIMDOURO.

Durante a manhã, entre outros assuntos de âmbito mais geral, tendo em conta o contexto pandémico, foi discutido o mapeamento do programa comunitário PROVERE, nomeadamente os projetos municipais e sua reprogramação, ainda a executar no âmbito deste financiamento.

Já no período da tarde, esteve em discussão a rede de Transportes públicos de passageiros, no território da CIMDOURO, dado que aplicação do programa PROTransP é fundamental para o apoio aos compromissos dos municípios junto das operadoras para poderem continuar a prestar o serviço de transporte às populações, com especial relevância para o transporte escolar.

Das decisões tomadas, destacam-se o modelo de financiamento deste tipo de transportes no território, bem como uma reanálise do estudo tendo em vista o lançamento do procedimento concursal, relativo ao serviço de transporte público de passageiros.

Recorde-se que a CIM do Douro integra 19 municípios, Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Murça, Peso da Régua, Moimenta da Beira, Penedono, S. João da Pesqueira, Sernancelhe, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Vila Real.